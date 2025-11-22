قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر : شركاء كييف سيجتمعون لمناقشة كيفية تأمين وقف إطلاق النار

كير ستارمر
كير ستارمر
محمود نوفل

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن شركاء كييف سيجتمعون على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة كيفية تأمين وقف إطلاق نار كامل.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بمواصلة  التنسيق الوثيق مع واشنطن وكييف لتحقيق السلام في أوكرانيا.

فيما ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر منذ قليل  أنها تحدثت مع وزراء الخارجية الأوروبيين ووزير الخارجية الاوكراني لإعادة تأكيد الدعم لسلام عادل ودائم في أوكرانيا  وتنسيق الخطوات التالية.

وقالت كوبر: يجب علينا تأمين وقف كامل لإطلاق النار ومساحة لمفاوضات ذات مغزى يجب على أوكرانيا تحديد مستقبلها.

وأضافت كوبر: سوف نعمل مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السلام.

وفي وقت لاحق ؛ قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه ناقش خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا مع الرئيس دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جيدة وسرية.

