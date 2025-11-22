الرئاسة الإيرانية تكشف حقيقة إستقالة مسعود بزشكيان

أكدت الرئاسة الإيرانية عدم صحة الشائعات المتداولة حول احتمال استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدة أن هذه المزاعم "عارية من الصحة تماماً"، وأن الحكومة مستمرة في عملها رغم الضغوط والتحديات الراهنة.

وبدوره ؛ قال معاون الشؤون التنفيذية في رئاسة الجمهورية، محمد جعفر قائم بناه، في لقاء مع عدد من الناشطين السياسيين في قزوين شمالي إيران، إن "الرئيس بزشكيان يقف بثبات رغم الحملة التي تستهدفه".

وأضاف: "نحن نحب إيران ووقفنا من أجلها.. نتعرض للهجوم والشتائم، لكننا لن نتراجع".

وتابع "الحكومة الحالية تواجه واحدة من أعقد المراحل التي مرت بها أي إدارة إيرانية، إذ بدأ بزشكيان عمله وسط مشكلات واسعة في الاقتصاد والإدارة العامة".

وزاد : الرئيس مطّلع بشكل كامل على هموم المواطنين، وأن فريقه يسعى أن لا يخذل الناس رغم حجم الأعباء المتراكمة".

وأكمل : دعوات الحكومة إلى "الوئام السياسي تهدف لضمان تعاون البرلمان، إلا أن بعض النواب يهاجمون الحكومة بناءً على برامج هم أنفسهم وضعوها في السابق".

وختم : دولة القانون يجب أن تحكم العلاقة بين السلطات، وأن التوجه الإصلاحي هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد"، لافتاً إلى أن خطاب بزشكيان جعل حتى بعض الشخصيات المحافظة أقرب إلى نهج الإصلاح.