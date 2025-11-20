إيران : اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد ساريا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاق القاهرة - “ بشأن التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ” - لم يعد ساريا وذلك ردا على قرارها.



وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له : اتفاق القاهرة فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية وواشنطن تجاهلت حسن نيتنا بطرح مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة.



وختم وزير الخارجية الإيراني: الترويكا وأمريكا قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار تعاوننا معها.

وفي وقت سابق ، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رضا نجفي، إن القرار "لن يضيف أي شيء إلى الوضع الراهن، ولن يكون مفيدًا"، مؤكّدًا أنه “سيعود بنتائج عكسية”.

وذكر أن الخطوة الجديدة ستترك بلا شك أثرًا سلبيًا على التعاون الذي كانت طهران قد بدأت استئنافه مع الوكالة الدولية".

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقة بين إيران والوكالة الدولية توترًا متصاعدًا حول ملف الأنشطة النووية وعمليات التفتيش المرتبطة به.

ويهدف القرار أساسًا إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لكنه تضمّن أيضًا دعوة واضحة لطهران إلى تسريع تعاونها، وتوفير الإجابات المطلوبة والسماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع ذات الصلة، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة.



وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية قد صدّق يوم الخميس 20 نوفمبر على قرار يطالب إيران‌ بالإبلاغ الفوري عن وضع مخزون اليورانیوم المخصب والمواقع النووية المتضررة خلال حرب الـ 12 يومًا.