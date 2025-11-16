قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم في أي موقع بالبلاد.


ووصف مراسل وكالة أنباء "أسوشيتد برس" رد عراقجي بشأن سؤال حول تخصيب بلاده لليورانيوم بأنه الرد الأكثر صرامة حتى الآن من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب، في يونيو الماضي.


وقال عراقجي: "لا يوجد تخصيب نووي غير معلن في إيران. جميع منشآتنا تخضع لضمانات ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يوجد تخصيب حاليا لأن منشآتنا - منشآت التخصيب الخاصة بنا - تعرضت لهجوم".


وعندما سئل عما يتطلبه الأمر من إيران لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي لا تزال "واضحة".


وأضاف وزير الخارجية: "حق إيران في التخصيب، والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بما في ذلك التخصيب، حق لا يمكن إنكاره. لدينا هذا الحق ونواصل ممارسته ونأمل أن يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحقوقنا وأن يتفهم أن هذا حق غير قابل للتصرف لإيران، ولن نتنازل عنه أبدا".
 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم وكالة أنباء أسوشيتد برس الحكومة الإيرانية أعقاب قصف إسرائيل الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان لوظيفة معلم رياضيات بالأزهر

وزير الصناعة والنقل

الصناعة تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين بالوزارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد