وزير خارجية إيران: طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران توقفت عن تخصيب اليورانيوم في أي موقع بالبلاد.



ووصف مراسل وكالة أنباء "أسوشيتد برس" رد عراقجي بشأن سؤال حول تخصيب بلاده لليورانيوم بأنه الرد الأكثر صرامة حتى الآن من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمواقع التخصيب، في يونيو الماضي.



وقال عراقجي: "لا يوجد تخصيب نووي غير معلن في إيران. جميع منشآتنا تخضع لضمانات ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا يوجد تخصيب حاليا لأن منشآتنا - منشآت التخصيب الخاصة بنا - تعرضت لهجوم".



وعندما سئل عما يتطلبه الأمر من إيران لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها، قال عراقجي إن رسالة إيران بشأن برنامجها النووي لا تزال "واضحة".



وأضاف وزير الخارجية: "حق إيران في التخصيب، والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بما في ذلك التخصيب، حق لا يمكن إنكاره. لدينا هذا الحق ونواصل ممارسته ونأمل أن يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحقوقنا وأن يتفهم أن هذا حق غير قابل للتصرف لإيران، ولن نتنازل عنه أبدا".

