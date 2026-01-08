حرب عالمية بلا قنابل شاملة .. خبير يكشف ملامح الصراع الدولي الجديد

حذّر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من أن العالم يمر بمرحلة شديدة التعقيد، مؤكدًا أن النظام الدولي يشهد بالفعل ملامح ما يمكن وصفه بـ«حرب عالمية ثالثة»، لكنها تختلف جذريًا عن الحروب التقليدية التي عرفها التاريخ، حيث تُدار اليوم بأساليب غير مباشرة وأكثر تطورًا.

الأدوات الاقتصادية والسياسية

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أن الساحة الدولية لا تتجه نحو انفجار عسكري شامل، بل تشهد نموذجًا جديدًا من الصراعات يشبه «الحرب الباردة الحديثة»، يعتمد على إدارة النزاعات بالوكالة، وسرعة تنفيذ المخططات، واستخدام الأدوات الاقتصادية والسياسية بدلًا من المواجهة العسكرية المباشرة.

تأمين الولايات المتحدة

وأشار إلى أن التطورات الجارية في دول بعيدة مثل فنزويلا لا تنفصل عن مشهد الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن تأمين الولايات المتحدة لمصادر بديلة للطاقة، وعلى رأسها النفط الفنزويلي، يفتح الباب أمام تصعيد محتمل ضد إيران، وهو ما سبق أن حذّر منه في تصريحات سابقة.

التظاهرات الداخلية في إيران

وأكد العزبي أن التظاهرات الداخلية في إيران، بالتوازي مع التصريحات الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، والتهديدات المباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس وجود مخطط دولي متكامل للضغط على طهران، قد يتطور إلى ضربات عسكرية في حال استمرار التصعيد.

خريطة سوريا الجديدة

وتطرق إلى خريطة سوريا الجديدة التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، والتي خلت من الجولان، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تفاهمات إقليمية ودولية لإعادة توزيع النفوذ داخل الأراضي السورية، بما يمنح إسرائيل امتدادًا جغرافيًا يصل إلى القنيطرة وجبل الشيخ، والسيطرة على ما يُعرف بـ«ممر داود».

استهداف إيران وميليشيات الحشد

وأوضح أن هذه التحركات تمثل تمهيدًا لاستهداف إيران وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ضمن خطة أوسع لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة حتى نهر الفرات.

كما ربط العزبي بين هذه التطورات والتصعيد في اليمن، مشيرًا إلى أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصال، وهروب عيدروس الزبيدي إلى صومالي لاند، يعكسان وجود تفاهمات إقليمية ودولية، من بينها تفاهمات غير معلنة مع إسرائيل.

فشل مخططات إقليمية

وأكد أن إسرائيل تسعى لممارسة ضغوط متعددة على مصر، خاصة عبر البحر الأحمر، بعد فشل مخططات إقليمية خطيرة بفضل القيادة المصرية، موضحًا أن محاولات السيطرة على مضيق باب المندب ودعم قوى موالية لتل أبيب في اليمن وصومالي لاند تستهدف تهديد الملاحة الدولية والضغط اقتصاديًا على مصر وقناة السويس.

دعم أمريكي مباشر

واختتم العزبي حديثه بالتأكيد على أن المنطقة مقبلة على مزيد من الاضطرابات، متوقعًا تصعيدًا عسكريًا في لبنان قد يصل إلى اجتياح بري لجنوبه، في ظل ما وصفه بدعم أمريكي مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم التصريحات الرسمية اللبنانية حول بسط سيادة الدولة ونزع السلاح.