توك شو

مصطفى بكري: على الحكومة التدخل لحل أزمة سيارات المعاقين

محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرارات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة هدفت في الأساس إلى ضمان وصول سيارات المعاقين لمستحقيها الحقيقيين، ولكن التطبيق الحالي تسبب في ظلم عدد كبير من المواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه على الحكومة سرعة التدخل لحل أزمة سيارات المعاقين، مؤكدا أن الأزمة مستمرة منذ نحو عامين دون حل جذري، وسط معاناة آلاف المواطنين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”،   أن تكلفة الأرضيات اليومية المرتفعة، التي تتراوح ما بين 400 و800 جنيه في اليوم، تُحمِّل أصحاب السيارات أعباء مالية كبيرة قد تُجبرهم على دفع ثمن السيارة مرة أخرى.

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

