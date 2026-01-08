مصطفى بكري: على الحكومة التدخل لحل أزمة سيارات المعاقين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرارات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة هدفت في الأساس إلى ضمان وصول سيارات المعاقين لمستحقيها الحقيقيين، ولكن التطبيق الحالي تسبب في ظلم عدد كبير من المواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه على الحكومة سرعة التدخل لحل أزمة سيارات المعاقين، مؤكدا أن الأزمة مستمرة منذ نحو عامين دون حل جذري، وسط معاناة آلاف المواطنين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تكلفة الأرضيات اليومية المرتفعة، التي تتراوح ما بين 400 و800 جنيه في اليوم، تُحمِّل أصحاب السيارات أعباء مالية كبيرة قد تُجبرهم على دفع ثمن السيارة مرة أخرى.