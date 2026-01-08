مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والسعودية صماما أمان المنطقة والأمة العربية، وبدونهم ستنهار ثوابت كبيرة، مشيرا إلى أنه كان هناك زيارة هامة لوزير الخارجية السعودي لمصر، وقابل الرئيس السيسي، فتلك الزيارة الهامة أكدت على أن العلاقات المصرية السعودية دخلت مرحلة جديدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي رحب بالجهود الحالية من السعودية والجهود التي تتم لانعقاد المجلس التأسيسي الاعلى السعودي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تصدرت جدول المباحثات، إلى جانب تطورات الأوضاع في الصومال واليمن، خاصة في ظل الزخم السياسي الذي يشهده الملف اليمني خلال الفترة الأخيرة.

