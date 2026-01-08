قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد
100 ألف دولار لكل مواطن .. ترامب يُغري سكان جرينلاند للانفصال والانضمام لأمريكا
اعتراف إسرائيل بـ إقليم أرض الصومال .. بيان قوي من مصر و22 دولة ضد تل أبيب
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
توك شو

مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والسعودية صماما أمان المنطقة والأمة العربية، وبدونهم ستنهار ثوابت كبيرة، مشيرا إلى أنه كان هناك زيارة هامة لوزير الخارجية السعودي لمصر، وقابل الرئيس السيسي، فتلك الزيارة الهامة أكدت على أن العلاقات المصرية السعودية دخلت مرحلة جديدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي رحب بالجهود الحالية من السعودية والجهود التي تتم لانعقاد المجلس التأسيسي الاعلى السعودي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تصدرت جدول المباحثات، إلى جانب تطورات الأوضاع في الصومال واليمن، خاصة في ظل الزخم السياسي الذي يشهده الملف اليمني خلال الفترة الأخيرة.
 

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

