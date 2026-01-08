مصطفى بكري: الدولة المصرية وضعت القطاع الصحي ضمن أولوية ملفات الأمن القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية وضعت القطاع الصحي ضمن أولوية ملفات الأمن القومي، مشيرا إلى أنه تم دعم هذا القطاع باستثمارات كبيرة تجاوزت تريليون جنيه.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه تم تنفيذ 1255 مشروع صحي ما بين إنشاءات جديدة، وتطوير، ورفع كفاءة المستشفيات، وتجهيز بتكلفة وصلت إلى أكثر من 200 مليار جنيه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم تنفيذ مشروعات صحية في المحافظات، تشمل مستشفات جديدة، وتجهيزات طبية من أجل سد الفحوات التي كانت موجودة في الخدمة الصحية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن وزارة الصحة بدأت تتوسع في المستشفيات التخصصية.

