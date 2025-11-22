قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرق مدينة خان يونس

محمود نوفل


ذكرت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مباني سكنية شرقي مدينة خان يونس منذ قليل .

ويُشار إلى أن قطاع غزة شهد قصف عنيف خلال الفترة الماضية، خلف عشرات الشهداء وأحزانا ثقيلة على العائلات التي فقدت أبناءها، بعدما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة استهدفت مناطق سكنية في غزة وخان يونس، وأسفرت الغارات عن استشهاد نحو 34 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تحدثت فيه جهات فلسطينية عن محو عائلات كاملة من السجلات المدنية نتيجة شدة القصف.

وشهد حي الزيتون في غزة غارة مباشرة على مبنى يأوي عائلات نازحة، ما أدى إلى استشهاد معظم من كانوا بداخله، وسط تأكيدات بأن عائلة بأكملها أُبيدت خلال الهجوم، كما شملت الهجمات استهداف مجموعات من الفلسطينيين في خان يونس، والخيام، ومركبة مدنية كانت تتحرك على أحد الطرقات، بالإضافة إلى منازل متهالكة لم تعد تتحمل أي ضربة إضافية.

انفجارات متواصلة

وبالرغم من توقف الحرب إلا أن أصوات الانفجارات لم تهدأ، نتيجة عمليات النسف المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من القطاع، حيث تنتشر آلياتها العسكرية.

ووصل صدى الانفجارات إلى المناطق الوسطى رغم بعدها عن خان يونس بنحو 20 كيلومترا وعن مدينة غزة بنحو 25 كيلومترا.

قصف بحري متزامن
وتزامن القصف الجوي والبري مع إطلاق نار مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة، وتركز الاستهداف على الجهة الغربية من خان يونس ورفح، إضافة إلى غرب مدينة غزة، ما زاد من حالة الهلع بين السكان وعمّق من حجم الدمار والخسائر.

