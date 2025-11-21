من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

شهدت جامعة كاليفورنيا إنجازًا علميًا غير مسبوق بعد نجاح فريق بحثي بقيادة الدكتورة إيمان أبوشادي في تطوير أول نسيج دماغي صناعي خالٍ تمامًا من أي مكونات حيوانية.

اعتمد الفريق على مادة صناعية تُعرف بـ”بولي إيثيلين جلايكول”، بعد إعادة تشكيلها في صورة متاهة دقيقة تسمح للخلايا العصبية بالنمو والتواصل داخلها.

فوجئ الباحثون بقدرة الخلايا على بناء شبكة عصبية حقيقية داخل الهيكل الصناعي، في إنجاز يفتح آفاقًا واسعة لدراسة أمراض الدماغ وتجربة الأدوية دون الحاجة لاستخدام أدمغة الحيوانات.

تم نشر نتائج البحث في دورية “أدفانسد فانكشنال ماتيريالز”.

