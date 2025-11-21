أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل زفاف ابن الفنانة ريم مصطفى، المقام مساء اليوم الجمعة بحضور الأهل والأصدقاء، وبعيدًا عن الصحافة والإعلام.

ويعد ظهور أحمد سعد، في زفاف ابن ريم مصطفى، هو الأول له بعد نجاته من حادث خطير في العين السخنة قبل أيام قليلة.

نجاة أحمد سعد

وظهر أحمد سعد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية.

وقال احمد سعد: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب وأقولكم ألف شكر، ألف مليون شكر إنكم سألتوا عليا، عايز أقولكم الحمدلله أنا بخير، في نعمة كبيرة جدًا من ربنا، متبصوش للوحش.. بصوا للحلو، والوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لربنا سبحانه وتعالى.

وتابع: شفت حب كبير من كل الناس والحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار، مش أكتر من خمس أيام وهكون مع جمهوري ومع الناس، لأن أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي، إن شاء الله أكون معاكم دائمًا.. شكرًا جدًا".