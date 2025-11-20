قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
أخبار العالم

مندوب إيران بفيينا: قرار وكالة الطاقة الذرية يهدف لممارسة ضغط غير مشروع على طهران
أ ش أ

 قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف عمدا إلى ممارسة ضغط غير مشروع على طهران. 
وأضاف نجفي -حسبما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، تفترضان أن طهران ملزمة باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مخالفة الواقع. 
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق اليوم، قرارا يطالب إيران بتقديم معلومات فورية حول حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.
ويهدف قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية -وفقا للقناة- إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على ضرورة أن تقدم إيران إجابات سريعة وتتيح للوكالة الوصول إلى ما تطلبه، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
 

إيران المنظمات الدولية اليورانيوم

