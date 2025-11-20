مندوب إيران بفيينا: قرار وكالة الطاقة الذرية يهدف لممارسة ضغط غير مشروع على طهران

قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف عمدا إلى ممارسة ضغط غير مشروع على طهران.

وأضاف نجفي -حسبما أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس/- أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، تفترضان أن طهران ملزمة باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مخالفة الواقع.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق اليوم، قرارا يطالب إيران بتقديم معلومات فورية حول حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.

ويهدف قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية -وفقا للقناة- إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على ضرورة أن تقدم إيران إجابات سريعة وتتيح للوكالة الوصول إلى ما تطلبه، بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

