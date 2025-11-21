مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

حالة من الغضب يعيشها أولياء امور طلاب احدى المدارس الدولية بالسلام ، بسبب وقائع الاعتداء على تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة والتي يجرى التحقيق فيها حاليا بالنيابة.

وتواصل موقع صدى البلد مع أولياء أمور طلاب المدرسة محل الواقعة ، الذي أكدوا أنهم في حالة من الصدمة بسبب شهادات الاطفال الصغار الذين تعرضوا لأفعال تنافي الاخلاق داخل المدرسة

وقال أولياء الأمور : قولا واحدا نحن نطالب بإعدام المتهمين بشكل عاجل ليكونوا عبرة للجميع

وأضاف أولياء الأمور : ادخلنا ابناءنا في هذه المدرسة التي تتعدى مصاريفها الـ 70 ألف جنيها ، بحثا عن الامان و التعليم الجيد لأبناءنا لكن يبدو ان “حساباتنا طلعت غلط”

ومن جانبها .. تواصل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية التحقيقات في واقعة قيام ٣ عمال وفرد أمن بمدرسة دولية في السلام بخدش براءة ٥ صغار بأعمار مختلفة داخل المدرسة.

ماذا قال محامي الضحايا ؟

وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري محامي الضحايا في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن المجني عليهم تتراوح أعمارهم بين ٤ و ٦ سنوات، ٤ في مرحلة kg2 وفتاة في الصف الأول الابتدائي، والمتهمين فرد أمن ٢٨ عام، وعامل ثلاثيني وآخر في نهاية الخمسينات وعامل رابع ٦٠ عام.

وتابع دفاع ضحايا المدرسة الدولية، أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في الحادث وستنتقل للمعاينة بعد الانتهاء من سماع أقوال أولياء الأمور، وأن التحقيقات ستكشف مفاجآت عن وجود ضحايا آخرين وخبايا أخرى في الوقائع وعلاقات مترابطة بين المتهمين.

القبض على المتهمين

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

ماذا حدث ؟

القصة تعود وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث حكى أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحرير محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية، وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.