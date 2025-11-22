كوبر : بريطانيا ستعمل مع أوكرانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي من أجل السلام

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر أنها تحدثت مع وزراء الخارجية الأوروبيين ووزير الخارجية الاوكراني لإعادة تأكيد الدعم لسلام عادل ودائم في أوكرانيا وتنسيق الخطوات التالية.

وقالت كوبر: يجب علينا تأمين وقف كامل لإطلاق النار ومساحة لمفاوضات ذات مغزى يجب على أوكرانيا تحديد مستقبلها.

وأضافت كوبر: سوف نعمل مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السلام.

وفي وقت لاحق ؛ قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة إنه ناقش خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا مع الرئيس دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جيدة وسرية.

مكالمة مستشار ألمانيا وترامب

وأضاف المستشار الألماني عبر حسابه بمنصة "إكس" : "واتفقنا على الخطوات التالية على مستوى المستشارين، سأُطلع الآن الشركاء الأوروبيين على المستجدات".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة أعلن الرئيس ترامب أنه سيفرض قريبا عقوبات "قوية للغاية" على روسيا، تستهدف بشكل رئيسي قطاع النفط، مؤكداً أنه لا يخطط لرفع العقوبات الحالية عن هذا القطاع.

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

وفي تصريحات على إذاعة فوكس نيوز، حدد ترامب الخميس المقبل كموعد نهائي لأوكرانيا للرد على خطته للسلام، مضيفا أن روسيا لا تسعى لمهاجمة دول البلطيق، وأن الصراع الأوكراني سيتم حله.

فيما أوضح أن أوكرانيا ستفقد حتمًا الجزء المتبقي من دونباس تحت سيطرتها.