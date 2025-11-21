المستشار الألماني: مكالمة سرية مع ترامب عن صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة إنه ناقش خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا مع الرئيس دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جيدة وسرية.

مكالمة مستشار ألمانيا وترامب

وأضاف المستشار الألماني عبر حسابه بمنصة "إكس" : "واتفقنا على الخطوات التالية على مستوى المستشارين، سأُطلع الآن الشركاء الأوروبيين على المستجدات".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الرئيس ترامب أنه سيفرض قريبا عقوبات "قوية للغاية" على روسيا، تستهدف بشكل رئيسي قطاع النفط، مؤكداً أنه لا يخطط لرفع العقوبات الحالية عن هذا القطاع.

خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

وفي تصريحات على إذاعة فوكس نيوز، حدد ترامب الخميس المقبل كموعد نهائي لأوكرانيا للرد على خطته للسلام، مضيفا أن روسيا لا تسعى لمهاجمة دول البلطيق، وأن الصراع الأوكراني سيتم حله، فيما أوضح أن أوكرانيا ستفقد حتمًا الجزء المتبقي من دونباس تحت سيطرتها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العقوبات تهدف إلى الحد من مبيعات النفط الروسي، في وقت يشهد فيه النزاع الأوكراني توترا مستمرا، مع استمرار تحركات دول أوروبا الشرقية، مثل ليتوانيا، التي منعت عبور المنتجات النفطية الروسية إلى منطقة كالينينجراد.