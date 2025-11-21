مسؤول أمريكي: خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا تشتمل على ضمانات أمنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أ ف ب نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا تشتمل على ضمانات أمنية على غرار حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الخطة الأمريكية التي يدعمها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "جيدة" للطرفين، رافضًا المخاوف من أنها تعكس العديد من مطالب موسكو.

الخطة الأمريكية لوقف الحرب الأوكرانية



وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كانا يعملان "بهدوء" على الخطة لمدة شهر.

وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "العمل جارٍ ومتغير، لكن الرئيس يدعم هذه الخطة. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة من الطرفين"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتوقع مناقشة هذه النقاط مع ترامب في الأيام المقبلة.

جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا استعادة السيطرة على مدينة كوبيانسك الرئيسية في شرق أوكرانيا، وفي الوقت الذي زار فيه الرئيس فلاديمير بوتين مركز قيادة للجيش للتحدث مع الضباط حول الوضع على الجبهة.



