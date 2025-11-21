وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

لقي مهندس مصري وزوجته وطفله مصرعهم في حادث تصادم مروري بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وتبين أن المتوفي أحمد عبد العليم السيد مهندس وزوجته وطفلهما أثناء استقلالهم سيارتهم.

وتنتظر اسرة المتوفين الجثامين تمهيدا لدفنهم بعد قيام القنصلية المصرية في جدة بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة أنهاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالحادث.

وكتب شريف حمدي ابن عم المتوفي عبر صفحته الشخصية :

لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا في مصيبتنا ابن عمي المهندس أحمد عبدالعليم في ذمة الله.