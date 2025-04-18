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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرب مرقد الخميني .. عرض عسكري للجيش الإيراني بحضور بزشكيان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام ايرانية أن الجيش الإيراني قام بعرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني بحضور الرئيس مسعود بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري الإيراني

كما جرى العرض في طهران قرب مرقد الإمام الخميني، وتزامن ذلك مع استعراضات مماثلة في باقي المحافظات.

وبحسب الإعلام الإيراني ، فقد شارك العرض وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وقدمت عروضًا لمعدات عسكرية متطورة.

كما تم استعراض صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، طائرات مسيّرة، ومعدات بحرية وبرية حديثة.

ومن جانبه ، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجيش هو حصن الأمة، وأن إيران بفضل جنودها تطرح مواقفها من موقع القوة لتحقيق السلام والاستقرار.

جدير بالذكر أن يوم الجيش يُعد مناسبة سنوية تستعرض فيها إيران قدراتها العسكرية وإنجازاتها الدفاعية.

إيران الجيش الإيراني اليوم الوطني افيراني مسعود بزشكيان الحرس الثوري الإيراني مرقد الإمام الخميني

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