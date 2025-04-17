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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط انقسامات داخلية.. ترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” أن إسرائيل تخطط لضرب المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تلك الخطة في الأسابيع الأخيرة، 

وتستند هذه القصة إلى أحاديث مع عدد من المسؤولين المطلعين على الخطط العسكرية السرية لإسرائيل، ومناقشات سرية داخل إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وآخرين مطلعين على المفاوضات، قولهم إن "تراجع ترامب جاء لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي".

وبحسب الصحيفة، "اتخذ ترامب قراره بعد أشهر من النقاش الداخلي حول ما إذا كان سيواصل الدبلوماسية أو يدعم إسرائيل في سعيها لمنع إيران من صنع قنبلة نووية، في وقت أصبحت فيه إيران ضعيفة عسكرياً واقتصادياً".

وتقول "نيويورك تايمز"، "سلطت المناقشة الضوء على خطوط الصدع بين المسؤولين المتشددين تاريخياً في الحكومة الأمريكية وغيرهم من المساعدين الأكثر تشككاً في أن الهجوم العسكري على إيران يمكن أن يدمر طموحات البلاد النووية ويجنبها حرباً أكبر".

وتضيف الصحيفة أن "ذلك أدى إلى إجماع تقريبي، في الوقت الراهن، ضد العمل العسكري، مع إشارة إيران إلى استعدادها للتفاوض".

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد وضعوا مؤخرا خططاً لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في شهر مايو، وكانوا مستعدين لتنفيذها، وفي بعض الأحيان كانوا متفائلين بأن الولايات المتحدة سوف تقرها.

وكان هدف هذه المقترحات، وفقاً لمسؤولين مطلعين عليها، هو "إعاقة قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر، وكانت كل الخطط تقريباً تتطلب مساعدة الولايات المتحدة ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من الرد الإيراني، بل وأيضاً لضمان نجاح الهجوم الإسرائيلي، مما يجعل الولايات المتحدة جزءاً أساسياً من الهجوم نفسه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ ترامب إسرائيل بقراره بأن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم. وناقش الأمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلن خلال اجتماع في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران.

وفي بيان أدلى به باللغة العبرية بعد الاجتماع، قال نتنياهو إن الاتفاق مع إيران لن ينجح إلا إذا سمح للموقعين عليه "بالدخول وتفجير المنشآت وتفكيك كل المعدات تحت إشراف وتنفيذ أمريكي".

وخططت إسرائيل منذ فترة طويلة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حيث أجرت تدريبات على عمليات القصف وحساب حجم الضرر الذي يمكن أن تحدثه مع أو بدون مساعدة الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

ولكن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تزايد بعد أن عانت إيران من سلسلة من النكسات العام الماضي.

إيران ترامب طهران النووي نتنياهو

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