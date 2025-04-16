ويتكوف: ما يهمنا فى محادثات إيران هو برنامج تخصيب اليورانيوم

كشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن الهدف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة من المحادثات مع إيران.

وقال المبعوث الأمريكي إن ما يهم الولايات المتحدة في محادثات إيران هو برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأشار ويتكوف، إلأى أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف برنامجها للتخصيب والتسلح النووي، مؤكدا على أنه من الضروري للعالم أن يتم التوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم.

يأتي ذلك بعد بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية، السبت الماضي في سلطنة عمان، حول توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التهديدات المتبادلة بين دولة الاحتلال وطهران.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة نقلت كمًا كبيرًا من الأسلحة إلى إسرائيل مخصص لحرب غزة ولهجوم محتمل على إيران إن فشلت مفاوضاتها.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان" أن الأسلحة الأمريكية وصلت من قواعد الولايات المتحدة حول العالم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر جسر جوي من طائرات النقل.

وأضافت أن الأسلحة الأمريكية تم تجميد نقلها إلى إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي السابق بايدن قبل أن يرفع ترامب عنها تلك القيود، وتتضمن الأسلحة المنقولة إلى إسرائيل قنابل ثقيلة من طراز MK-84 وصواريخ اعتراضية لبطاريات صواريخ ثاد.