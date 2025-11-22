ليلى علوي تشيد بفيلم «شكوى»: عمل بسيط وصعب وحلو.. فيديو

أعربت الفنانة الكبيرة ليلى علوي عن إعجابها الشديد بفيلم "شكوى" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن العمل يحمل بصمة فنية مميزة تجمع بين البساطة والعمق، وأنه يمثل تجربة سينمائية مختلفة تستحق الإشادة.

وتحدثت ليلى علوي عقب حضورها الفيلم ضمن عروض المهرجان، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "استمتعت بالفيلم جداً.. شيرين وحميدة وكلهم عاملين شغل حلو قوي. السيناريست والمخرج.. أنا صدقت الشخصيات. حبيت الشغل قد كده بسيط وقد كده صعب وقد كده حلو. استمتعت وضحكت وتأثرت، فشكراً للفيلم المميز والمختلف والجميل".

وانتقلت الفنانة ليلى علوي، للحديث عن أهمية مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، مشيرة إلى ما يحمله من قيمة عربية وإفريقية على مستوى التصنيف الدولي، مؤكدة: "مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 46، أتمنى أن يُديم عليه العزة والخصوصية والتألق الذي هو فيه؛ لأن هذا هو المهرجان العربي والأفريقي الوحيد الذي يحمل تصنيف Category A وصفة رسمية دولية".

كما شددت ليلى علوي على الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على مكانة المهرجان، ودعم دوره الثقافي والفني، قائلة: "نحن نعمل كل المجهود، والفنان حسين فهمي ووزارة الثقافة وكل فنان يبذل كل جهده، حتى نتمكن من الحفاظ على هذه الصفة عشان خاطر مصر".

