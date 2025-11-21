ترامب عن اجتماعه مع ممداني: كان لقاء ممتازا وفعالا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، مؤتمرا صحفيا عقب لقائهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "لقد عقدنا للتو اجتماعًا رائعًا ومثمرا للغاية، لدينا قاسم مشترك واحد نريد لمدينتنا، التي نحبها، أن تكون ناجحة للغاية، سنساعدها على تحقيق حلم الجميع - نيويورك قوية وآمنة".

وأضاف ممداني: "تحدثنا عن الإيجار، والبقالة، والفواتير، والخدمات، والطرق المختلفة التي يُطرد بها الناس".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يوم الجمعة في البيت الأبيض.



وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية يوم الخميس - "طلب رئيس بلدية نيويورك الشيوعي، زهران ممداني، لقاء.

قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضوي الجمعة 21 نوفمبر".



وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يخطط للقاء ممداني، مضيفا أنهما سوف يتوصلان إلى حل"، في مؤشر على احتمال انفراج العلاقات بين الرئيس الجمهوري والسياسي الديمقراطي اللذين صور كل منهما الآخر على أنه خصم سياسي.



وكان ممداني، الاشتراكي الفائز برئاسة بلدية نيويورك، أبدى في السادس من الشهر الجاري، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس ترامب في مسألة كلفة المعيشة.



وأضاف: "ما زلت مهتما بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب بشأن السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك"، مشيرا إلى "الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها" وبينها التصدي لكلفة المعيشة.



وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو.