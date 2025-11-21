"اليعسوب" يحصد جائزة الهرم الذهبي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، نتائج المسابقة الدولية، التي ضمت لجنة تحكيم مكونة من: نوري بيلغي جيلان (رئيس اللجنة – تركيا)، بسمة (ممثلة – مصر)، بوجدان موريسانو (كاتب ومخرج – رومانيا)، جوان هو (مخرج – الصين)، نادين خان (مخرجة – مصر)، سيمونا باجي (مونتيرة – إيطاليا)، وليلى بوزيد (مخرجة – تونس).

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني عن التصوير في فيلم "مدينة الرمال" (Sand City) للمصور ماثيو جيو مبيني.
جائزة أحسن ممثلة مناصفة بين: أندريا رايزبورو وبريندا أندرو ويليامز عن أدائهما في فيلم "اليعسوب" (Dragonfly) .
جائزة أحسن ممثل، للممثل مجد عيد عن دوره في فيلم "كان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza).
جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو لـ فيلم "الأشياء التي تقتلها"  (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي. 
جائزة الهرم البرونزي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها 3000 دولار لفيلم "بينما نتنفس"
 (As We Breathe) للمخرج سيموس ألتون.
جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج وقيمتها 5000 دولار للمخرجين طرزان وعرب ناصر عن "كان يا ما كان في غزة" (Once Upon a Time in Gaza).
جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم وقيمتها 7000 دولار – تُمنح للمنتج لفيلم "اليعسوب" (Dragonfly)  للمخرج بول أندرو ويليامز.  

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

