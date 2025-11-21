بعد خروجهم من الأنفاق .. جيش الاحتلال يقتل 6 عناصر لحماس ويعتقل 5 آخرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد تحقيق أولي، أن نحو 15 عنصرًا من حركة حماس خرجوا من أنفاق يوم الجمعة في موقعين منفصلين شرق رفح، وهي منطقة جنوب قطاع غزة الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

قصف إسرائيلي على غزة

وأعلن جيش الاحتلال، الذي نشر مقطع فيديو للغارات، أن سلاح الجو الإسرائيلي، بناءً على معلومات من القوات البرية، قصف وقتل ستة من عناصر حماس الذين خرجوا يوم الجمعة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش أن قوات لواء ناحال ألقت القبض على خمسة من عناصر حماس الذين سلموا أنفسهم له، مضيفًا أنهم نُقلوا إلى إسرائيل للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتُظهر الصور المتداولة على الإنترنت أربعة من العناصر المحتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، بجوار مركبة مدرعة.

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال إن قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف آسور، وقائد فرقة غزة، العميد باراك حيرام، وقادة آخرين أجروا تقييمًا ميدانيًا للوضع، ووافقوا على الخطط المستقبلية المتعلقة بالحادث.