غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

المدرسة الدولية
المدرسة الدولية
ياسمين بدوي

أكد أولياء أمور احدى المدارس الدولية في السلام  أن المدرسة أرسلت للأهالي بيان عاجل عبر الايميل بعد ما أثير بشأن وقائع الاعتداء على تلاميذ رياض الاطفال بها والتي يجرى التحقيق فيها في النيابة

وجاء نص البيان كالتالي :

تؤكد إدارة المدرسة حرصها التام على الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة بالإشارة إلى البلاغ المقدم من ولي أمر احدى الطلاب و ولي امر احدى الطالبات بمرحلة KG2 والمتضمن اتهام 3 من عمال المدرسة واحد افراد الامن باتكاب فعل غير لائف وادعاء بحدوث واقعة تحرش وقعت بالأمس

نؤكد انه قد تم التعامل مع البلاغ فورا وبما يقتضيه القانون ، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم السلام ثان الى مقر المدرسة ، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، وقد وفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث ، بما في ذلك تفريغ ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى محل التحقق

وتؤكد المدرسة تضامنها الكامل مع أولياء الأمور كافة ، وقد تم تكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجرياتها لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل ، وانطلاقا من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وانصاف الحق

ولا تزال التحقيقات جارية تحت اشراف الجهات المختصة ، ومع التأكيد على إلتزام المدرسة بضمان الحياد التام وصون حقوق الأطراف حتى انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها الرسمية

وبالتوازي مع سير الإجراءات القانونية ، وحرصا على تعزيز منظومة الامن والسلامة داخل المدرسة ، فقد تقرر اتخاذ التدابير التالية بشكل فوري :

  •  قصر تواجد طلاب مرحلة رياض الأطفال على الحديقة المخصصة لهم والمؤدية مباشرة الى فصولهم
  •  غلق منطقة الألعاب الكائنة خلف الملعب الكبير ومنع تواجد أي طلاب فيها
  •  زيادة الاشراف المستمر على جميع الطلاب اثناء فترات الفسح واوقات الانصراف
  •  قصر التواجد داخل المباني والملاعب على العاملات فقط واستبدال أي عمال ذكور بعاملات
  •  تنفيذ برنامج توعوي من قبل الاخصائي الاجتماعي وطبيبة المدرسة حول مفاهيم الحماية من التحرش وطرق التصرف الامن وذلك لجميع الطلاب داخل الفصول اعتبارا من الاحد القادم
  •  وتؤكد إدارة المدرسة انها تتعامل مع الامر بمنتهة الجدية والمسئولية وانها ملتزمة بتطبيق اعلى معايير الامن والسلامة لضمان حماية أبنائها الطلاب

القصة كاملة 

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

و تعود القصة وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحديد محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مدرسة المدارس الدولية التحرش أولياء أمور

