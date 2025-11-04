لطلب فدية من أهله .. سيدة تستدرج شابا لمنزلها وتحتجزه بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدة لقيامهم بإحتجاز آخر والتعدى عليه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بتواصل أحد الأشخاص "غير معلوم له" به هاتفياً ومطالبته مبلغ مالى نظير تحرير نجل شقيقته (مقيم بدائرة القسم) المحتجز لديه.

أسفرت التحريات عن أن مرتكبى الواقعة (شخصين ، سيدة - مقيمين بدائرة القسم) وإحتجازهم المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدئرة القسم عقب إستدراجه لها من جانب السيدة المذكورة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم تحرير المجنى عليه وضبطهم، وبحوزتهم (سلاح أبيض - عصا خشبية - إيصال أمانة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج وإحتجاز المجنى عليه بغرض إبتزازه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.