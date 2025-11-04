لطلب فدية من أهله .. سيدة تستدرج شابا لمنزلها وتحتجزه بالسلام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
حوادث

لطلق فدية من أهله .. سيدة تستدرج شابا لمنزلها وتحتجزه بالسلام

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدة لقيامهم بإحتجاز آخر والتعدى عليه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بتواصل أحد الأشخاص "غير معلوم له" به هاتفياً ومطالبته مبلغ مالى نظير تحرير نجل شقيقته (مقيم بدائرة القسم) المحتجز لديه.

أسفرت التحريات عن أن مرتكبى الواقعة (شخصين ، سيدة - مقيمين بدائرة القسم) وإحتجازهم المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدئرة القسم عقب إستدراجه لها من جانب السيدة المذكورة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم تحرير المجنى عليه وضبطهم، وبحوزتهم (سلاح أبيض - عصا خشبية - إيصال أمانة بتوقيع المجنى عليه)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج وإحتجاز المجنى عليه بغرض إبتزازه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام فدية قسم شرطة السلام

