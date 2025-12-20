قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها ترشح الدكتور محمود محيي الدين لجائزة النيل للمبدعين

ترشيح الدكتور محمود محي الدين
ترشيح الدكتور محمود محي الدين
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة  بنها ، موافقة مجلس الجامعة علي ترشيح الدكتور محمود محمد صفوت محيي الدين أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية اﻻقتصاد واﻟﻌﻠوم السياسية بجامعة اﻟﻘﺎھرة ، وعضو مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال العلوم الاجتماعية 2026.


وأشار " الجيزاوي " إلي أن ترشيح الدكتور محمود محى الدين جاء نظراً لإسهاماته المتعددة والمتنوعة في مختلف المجالات ومن أهمها مجالي الاقتصاد والتمويل؛ حيث يعد من أﺑرز اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ﻓﻲ هذين المجالين، وقد ارتبط اسمه ﻣﻧذ ﻋﺎم ١٩٨٦، ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﺗدرﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة، وﻋدد ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ، وﻗد ﺗرﻛت مساهماته اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أﺛراً ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺻﻘل أﺟﯾﺎل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟدارﺳﯾن.


الجدير بالذكر أن الدكتور محمود محيي الدين يعد من أبناء مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، وﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻب أول وزﯾر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﻲ ﻣﺻر، مع إﻧﺷﺎء اﻟوزارة في ﻋﺎم ٢٠٠٤، وذﻟك ﺑﺗﻛﻠﯾف إﺻﻼﺣﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق هدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وإﻋﺎدة هيكلة ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل ﻹدارة أﺻول ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم.


وﺧﻼل ﻓﺗرة توليه اﻟوزارة، تحقق ﺗﻘدﻣﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات اﻹﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﻲ والتنظيمى ، ﺑﻣﺎ أسهم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، وزيادة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات المصرية واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ زيادة غير مسبوقة، مع ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وتطوير ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺻر. 


وخلال الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠٢٤، تولى مناصب قيادية رفيعة المستوى في منظمات التمويل الدولية، ومنها منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثلاً لمجموعة الدول العربية والمالديف، وفي مجموعة البنك الدولي تولى منصب النائب  اﻷول ﻟﻠرﺋﯾس ﻷﺟﻧدة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ٢٠٣٠ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة والمشاركات؛ ومنصب اﻟﻣدﯾر المنتدب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت التنمية البشرية والمستدامة والحد ﻣن اﻟﻔﻘر واﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ؛ ﻛﻣﺎ ﺗوﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﺧﺎص ﻟرﺋﯾس اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻷھداف اﻷﻟﻔﯾﺔ وأهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية والسكرتير التنفيذي للجنة التنمية التابعة لمجلس محافظى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

المزيد

