قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تعاون مع بنك مصر لتسويق الأصول وتعظيم العائد الاستثماري

محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسويق الأصول وتعظيم العائد الاستثماري
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسويق الأصول وتعظيم العائد الاستثماري
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط وبنك مصر، في إطار توجهات المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتسويقها بشكل احترافي، بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة العائد الاقتصادي، ودعم خطط التنمية المستدامة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات بنك مصر.

وقع البروتوكول عن محافظة أسيوط خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، بينما وقع عن بنك مصر كل من أحمد رجب، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني، وحسن حمدي مهران، نائب مدير إدارة بالقطاع القانوني.

وأوضح محافظ أسويط أن البروتوكول يستهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضي ووحدات تجارية وإدارية وسكنية، إلى جانب الكافيتريات، ومواقف السيارات، والأسواق، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مستدامًا ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.


وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات المصرفية الوطنية الكبرى، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في إدارة وتسويق الأصول، بما يحقق أفضل استغلال ممكن لموارد الدولة، ويسهم في تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يعد خطوة مهمة ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية، من خلال إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية فعالة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وتدعم خطط التنمية والخدمات بالمراكز والمدن المختلفة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تنفيذية جادة وسريعة لطرح عدد من الأصول، وفق رؤية تخطيطية مرنة تتكامل مع احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاستثمارية، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط القانونية المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة أسيوط بكافة صورها، سواء من خلال نظام المشاركة، أو الإيجار، باستخدام آليات متنوعة تتناسب مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزادات العلنية أو المظاريف المغلقة العلنية أو غيرها من طرق الطرح المعتمدة.

أسيوط بروتوكول تعاون العائد الاقتصادي الأصول المملوكة بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.. الحكم على 9 متهمين بـ«خلية البساتين»

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني للجبلاية

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد