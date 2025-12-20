وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، سوق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، و أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي وزارة التموين ومحافظة الجيزة.

ويأتي افتتاح هذا السوق ضمن المرحلة الثالثة منه في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، فضلًا عن دعم استقرار الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم افتتاح 300 سوق في المرحلة الأولى، و200 سوقاً في المرحلة الثانية.

ويضم سوق «اليوم الواحد» في حدائق الاهرام أكثر من 20 ركنًا تمثل شركات القطاعين العام والخاص، حيث يتم من خلالها طرح مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، واللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، والدواجن، بالإضافة إلى السلع التموينية، والمنظفات المنزلية والشخصية، وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين.

كما يهدف السوق إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوسيع نطاق المنافذ المتحركة والثابتة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسر المصرية بشكل منتظم ومستدام.