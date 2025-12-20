قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق

شهدت أسعار الليمون في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تراجع المعروض، وسط توقعات باستمرار موجة الارتفاع حتى شهر يونيو المقبل.

أسعار الليمون اليوم


وقفز سعر كيلو الليمون بشكل لافت خلال ساعات، ليرتفع من نحو 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بل وصل إلى 90 جنيهًا في بعض المناطق.


وفي هذا السياق، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الليمون، موضحًا أن قلة المعروض تُعد العامل الأبرز، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة ، كما نتوقع انخفاضه فى يونيو المقبل .

أسباب ارتفاع أسعار الليمون


وأوضح «أبو صدام»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المساحات المزروعة بالليمون شهدت تراجعًا ملحوظًا هذا الموسم، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يُعد طبيعيًا في ظل آليات العرض والطلب.


وأضاف نقيب الفلاحين أن عددًا كبيرًا من المزارعين عزفوا عن زراعة الليمون خلال الفترات الماضية بسبب تدني أسعاره وتكبدهم خسائر متكررة، وهو ما أدى إلى تقلص الرقعة المزروعة.

وتوقع أبو صدام استمرار ارتفاع أسعار الليمون حتى شهر يونيو المقبل، لحين طرح المحصول الجديد، لافتًا إلى أن شجرة الليمون تحتاج إلى نحو ثلاث سنوات لزيادة إنتاجيتها، فضلًا عن أن إصابة بعض الأشجار بالأمراض أسهمت في تراجع المعروض، حيث تحتاج الأشجار المصابة إلى فترات طويلة للتعافي والعودة للإنتاج.

صادرات الليمون


كما طالب نقيب الفلاحين بضرورة ترشيد صادرات الليمون، باعتباره أحد محاصيل الموالح المهمة، مؤكدًا أهمية وضع سياسة واضحة تحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير.


وأشار إلى أن من أبرز شكاوى مزارعي الليمون انتشار مرض تصمغ الأشجار، وهو مرض فطري يصيب جذوع الأشجار والأفرع، ويتسبب في تساقط الثمار وقد يؤدي إلى موت الشجرة إذا لم يتم علاجه، وغالبًا ما ينتج عن زيادة الرطوبة أو الإفراط في الري.


واختتم أبو صدام مناشدًا وزارة الزراعة بتكثيف جهود التوعية والإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني اللازم لمزارعي الليمون، خاصة فيما يتعلق بأساليب الوقاية ومكافحة الأمراض التي تهدد الإنتاج.

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

