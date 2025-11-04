خلافات حول الميراث تنتهى بمشاجرة ومصابين بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أشقاء زوجة شقيقه بالتعدى على شقيقه وزوجته بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابتهما لخلافات حول الميراث بالمطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية بالوجه" - مقيمان بالقاهرة) ، طرف ثانى: (3 أشخاص من أقاربهما - مقيمين بالقاهرة).. وأمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.