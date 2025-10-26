تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 15 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ"خلية المطرية"، لجلسة 15 ديسمبر للمستندات.

محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية

وقال أمر الإحالة: لأنه في غضون الفترة من 2013 وحتي 3 أكتوبر 2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.

