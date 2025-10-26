شهدت مدينة البدرشين جريمة بشعة قام فيها شاب بنحـ.ـر عنق ابنة عمه وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي لينجح الأطباء في إنقاذها بجراحة عاجلة استدعت تقطيب رقبتها بـ١٥٠ غرزة.

جراحة عاجلة و150غرزة.. شاب ينحـ.ـر عنق ابنة عمه في البدرشين

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد نحر فتاة على يد ابن عمها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لفحص البلاغ بيان الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة فتاة بجرح عميق في الرقبة، وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي وتم التواصل مع الدكتور محمود فريد مدير المستشفى باعتباره جراح الذي هرع تجاه المستشفى لخطورة نقل الفتاة لمستشفى أخرى وتم إجراء عملية جراحية استمرت لعدة ساعات نجح خلالها في إعادة الفتاة للحياة بعد تقطيب جرح الرقبة بـ١٥٠ غرزة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.