كان يلهو في الشارع.. سقوط طفل في بلاعة بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها، للعثور على الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، بعدما سقط داخل بلاعة صرف صحي بمنطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يصلح سيارته.



وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الحماية المدنية والدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من الغواصين والمعدات المتخصصة لتمشيط البلاعة ومجرى الصرف في محاولة للعثور على الطفل، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن.



وما زالت عمليات البحث مستمرة على مدار الساعة، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري، مع متابعة دقيقة من مديرية أمن القليوبية للجهود الميدانية، حتى يتم العثور على الطفل.



كما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لتسهيل أعمال البحث ومنع اقتراب الأهالي حفاظًا على سلامتهم، فيما تواصل الأجهزة المختصة جهودها الحثيثة لإنهاء عملية البحث في أسرع وقت ممكن.