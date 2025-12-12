اللجنة العليا للتكليف: أخبار جيدة قريبًا لخريجي العلاج الطبيعي

أكدت الدكتورة منال مأمون، رئيس اللجنة العليا للتكليف ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة، أن الفترة المقبلة ستشهد صدور أخبار إيجابية تخص مهنة العلاج الطبيعي فيما يتعلق بملف التكليف، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات القطاع وسد العجز داخل المنشآت الصحية.

وكشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، خلال كلمته في مؤتمر "تحدي الإعاقة 2025"، عن أن اجتماعًا عُقد أمس بحضور ممثلي النقابة والدكتورة منال مأمون، انتهى إلى توصية واضحة بتعيين خريجي العلاج الطبيعي تكليفًا مباشرًا في جميع المستشفيات الجامعية البالغ عددها 142 مستشفى، وذلك في ظل وجود منشآت جامعية لا تضم أي أخصائي علاج طبيعي ضمن هيكلها الوظيفي.

وأضاف النقيب، أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا إنهاء عمل 31 من خريجي التربية الرياضية العاملين بشكل غير قانوني داخل مستشفيات جامعة عين شمس، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حماية المهنة من التعديات، وضمان تقديم الخدمات العلاجية على يد المتخصصين.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، قام الدكتور سامي سعد بتكريم الدكتورة منال مأمون تقديرًا لدورها في دعم ملف التكليف وتعاونها المثمر مع النقابة لخدمة المهنة وأعضائها.