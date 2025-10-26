كشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل ترعة في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف هوية جثة عثر عليها صياد داخل مياه ترعة بنطاق قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، أثناء عمله بالصيد.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفى سليمان أحمد 62 عاما، وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد، عثور صياد على جثة شخص مسن غارقاً فى مياه ترعة أمام قرية الجزيرية بنطاق مركز قنا.