أخبار قنا.. بحث حلول جذرية لأزمة المواصلات..إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث أبرزها ، فنانان قنائيان يبدعان فى تحويل أسوار مدرسة ثانوية إلى جداريات فنية، والمحافظ يبحث مع مسئولي النقل والمرور حلولا جذرية لأزمة المواصلات، و يناقش إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بنقاد، و يسلم شهادات الدورة التدريبية في التحول الرقمى، ويبحث آليات الإسراع بطرح مشروعات الخطة الاستثمارية، و يبحث تطوير منظومة النظافة وتعزيز خدمات النقل بالمراكز، والسكرتير العام يتابع تنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.





فنانان قنائيان يبدعان فى تحويل أسوار مدرسة ثانوية إلى جداريات فنية

أبدع الفنانان أنور إمبابي وسعد صابر في رسم وتلوين جداريات مدرسة الثانوية بنات بقنا، حيث قدّما لوحات فنية متميزة جمعت بين الجمال والإبداع الفني، في مبادرة فنية تُعد الأولى من نوعها بمحافظة قنا.

وجسدت الجداريات عددًا من الشخصيات التاريخية والمشاهد الوطنية التي تعبر عن الانتماء والهوية المصرية، إلى جانب لوحات تجميلية تضفي البهجة والحيوية على البيئة المدرسية.





محافظ قنا يبحث مع مسئولي النقل والمرور حلولا جذرية لأزمة المواصلات





ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، سبل تطوير منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، وطرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النقل الجماعي، بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري، بهدف تقديم خدمات آمنة ومنظمة لأبناء المحافظة، ووضع حلول جذرية لأزمة المواصلات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين إدارة المواقف وإدارة المرور.

وتضمن الاجتماع طرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، على أن يتم العمل بخطوط سير منتظمة بين المراكز وداخل المدن.



محافظ قنا يناقش إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بنقادة

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعة الفخار بقرية حاجر طوخ بمركز نقادة، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالصناعات التراثية والحرف اليدوية ذات الطابع المميز وذلك في إطار برنامج تنمية صعيد مصر الهادف إلى دعم وتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع تفاصيل المشروع المقترح الذي يقام على مساحة 24 فدان ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يضم ورشا ومرافق خدمية وبنية تحتية متطورة لخدمة الحرفيين والعاملين بمجال صناعة الفخار.



محافظ قنا يسلم شهادات الدورة التدريبية في التحول الرقمي

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شهادات اجتياز الدورة التدريبية في التحول الرقمي والارشفة الالكترونية Microsoft office 2016، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا طبقا للبرتوكول بين المحافظة والمعهد القومي للاتصالات لتدريب العاملين بالمحافظة.

استهدفت الدورة تدريب ٢٠ متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمدة شهر ونصف، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



سكرتير عام قنا يتابع تنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في إطار التكليفات الرئاسية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

استعرض الاجتماع، موقف التنفيذ الحالي للمبادرة وجهود الوحدات المحلية في التوسع بزراعة الأشجار ضمن المناطق المستهدفة، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمدن والقرى.





محافظ قنا يبحث آليات الإسراع بطرح مشروعات الخطة الاستثمارية

بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، آليات الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية، وبهدف تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة حياتهم.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري طرحها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير المرافق الحيوية داخل المدن والقرى، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتسق مع خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.



محافظ قنا يبحث تطوير منظومة النظافة وتعزيز خدمات النقل داخل المراكز





عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف النظافة بالمحافظة، باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية ذات الصلة المباشرة بصحة المواطنين وحماية البيئة.

تضمن الاجتماع استعراض آليات تطوير منظومة النظافة من خلال إعادة تنظيم عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، بما يضمن رفع كفاءة العمل والاستفادة القصوى من عمليات التدوير وإعادة الاستخدام.



