إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
محافظ قنا يسلم شهادات الدورة التدريبية في التحول الرقمي

يوسف رجب


 

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شهادات اجتياز الدورة التدريبية في التحول الرقمي والارشفة الالكترونية  Microsoft office 2016، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا طبقا للبرتوكول بين المحافظة والمعهد القومي للاتصالات لتدريب العاملين بالمحافظة.

 

جاء ذلك بحضور هانى احمد عطالله، المشرف العلمى لفرع المعهد القومى للاتصالات بقنا،  عبد الرحيم يوسف مستشار المحافظ للمعلومات، حنان صابر، مدير مركز التدريب بالمحافظة، وعدد من مدربى وزارة الاتصالات.

استهدفت الدورة تدريب ٢٠ متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمدة شهر ونصف، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن التدريب شمل محاور عدة من بينها التحول الرقمي، والارشفة الالكترونية ، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وأشاد عبدالحليم، بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظات، مؤكدًا أن محافظة قنا مستمرة في تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب المستمر للكوادر المحلية.


