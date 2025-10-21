محافظ قنا يشارك في المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة بلويانغ الصينية

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة، الذي استضافته مدينة لويانغ بمقاطعة خنان في جمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «من التراث الغني إلى مستقبل واعد ومستدام»، بمشاركة ممثلين عن عدد من العواصم والمدن التاريخية حول العالم، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

وأقيم المنتدى برعاية يانغ لينغ، حاكم مقاطعة خنان، وزانغ يوجي، رئيس مدينة لويانغ البلدية للحزب الشيوعي الصيني وعمدة الحكومة البلدية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام الذي يعزز التعاون بين العواصم القديمة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، واللتين أسهمتا عبر العصور في إثراء الحضارة الإنسانية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن محافظة قنا تُعد من أعرق محافظات صعيد مصر، إذ كانت في عصور سابقة عاصمة لمملكة الجنوب، وتضم معالم أثرية فريدة أبرزها معبد دندرة الذي يقف شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف عبدالحليم، أن قنا وضعت رؤية تنموية طموحة تتسق مع رؤية مصر 2030، وتركز على جعل المحافظة مركزًا إقليميًا للنمو والخدمات الخضراء في جنوب الصعيد، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، والزراعة العضوية، وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير واجهة النيل والمناطق التاريخية والمعالم الدينية، بما يجعل قنا وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

وأكد محافظ قنا، بأن قنا تمتلك مقومات استثمارية وصناعية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من البحر الأحمر، واحتضانها لمجمع الألومنيوم للصناعات الثقيلة ومصانع السكر والأسمنت، فضلًا عن مجاورتها لمنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية التي تمثل إحدى أهم مناطق الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة واللوجستيات.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ قنا عن تطلع المحافظة إلى إقامة علاقات توأمة مع مدينة لويانغ الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث، والسياحة الثقافية، وتبادل الخبرات في التنمية الحضرية المستدامة، مشيدًا بتجربة لويانغ المتميزة في الترويج السياحي وإدارة المواقع التاريخية.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ الشكر لحكومة مقاطعة خنان وحكومة مدينة لويانغ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للمنتدى، مؤكدًا حرص محافظة قنا على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والسياحة الثقافية والحفاظ على التراث.

وعلى هامش المنتدى، تم تنظيم زيارات ميدانية للسيد المحافظ والوفد المرافق إلى عدد من المواقع التاريخية بمدينة لويانغ، للتعرف على التجارب الناجحة في الترويج للسياحة الثقافية، وبحث سبل تطبيقها في محافظة قنا بما يساهم في دعم جهود التنمية السياحية بالمحافظة.



