قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشارك في المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة بلويانغ الصينية

زيارة الصين
زيارة الصين
يوسف رجب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات المنتدى الدولي السادس للعواصم القديمة، الذي استضافته مدينة لويانغ بمقاطعة خنان في جمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «من التراث الغني إلى مستقبل واعد ومستدام»، بمشاركة ممثلين عن عدد من العواصم والمدن التاريخية حول العالم، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين في مجالات التنمية المستدامة والحفاظ على التراث.

وأقيم المنتدى برعاية يانغ لينغ، حاكم مقاطعة خنان، وزانغ يوجي، رئيس مدينة لويانغ البلدية للحزب الشيوعي الصيني وعمدة الحكومة البلدية.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام الذي يعزز التعاون بين العواصم القديمة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، واللتين أسهمتا عبر العصور في إثراء الحضارة الإنسانية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن محافظة قنا تُعد من أعرق محافظات صعيد مصر، إذ كانت في عصور سابقة عاصمة لمملكة الجنوب، وتضم معالم أثرية فريدة أبرزها معبد دندرة الذي يقف شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف عبدالحليم، أن قنا وضعت رؤية تنموية طموحة تتسق مع رؤية مصر 2030، وتركز على جعل المحافظة مركزًا إقليميًا للنمو والخدمات الخضراء في جنوب الصعيد، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، والزراعة العضوية، وإعادة تدوير المخلفات، وتطوير واجهة النيل والمناطق التاريخية والمعالم الدينية، بما يجعل قنا وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

وأكد محافظ قنا، بأن قنا تمتلك مقومات استثمارية وصناعية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من البحر الأحمر، واحتضانها لمجمع الألومنيوم للصناعات الثقيلة ومصانع السكر والأسمنت، فضلًا عن مجاورتها لمنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية التي تمثل إحدى أهم مناطق الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة واللوجستيات.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ قنا عن تطلع المحافظة إلى إقامة علاقات توأمة مع مدينة لويانغ الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الحفاظ على التراث، والسياحة الثقافية، وتبادل الخبرات في التنمية الحضرية المستدامة، مشيدًا بتجربة لويانغ المتميزة في الترويج السياحي وإدارة المواقع التاريخية.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ الشكر لحكومة مقاطعة خنان وحكومة مدينة لويانغ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للمنتدى، مؤكدًا حرص محافظة قنا على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والسياحة الثقافية والحفاظ على التراث.

وعلى هامش المنتدى، تم تنظيم زيارات ميدانية للسيد المحافظ والوفد المرافق إلى عدد من المواقع التاريخية بمدينة لويانغ، للتعرف على التجارب الناجحة في الترويج للسياحة الثقافية، وبحث سبل تطبيقها في محافظة قنا بما يساهم في دعم جهود التنمية السياحية بالمحافظة.


قنا جمهورية الصين الشعبية الحضارة الإنسانية الترويج السياحي محافظ قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

ملوخية

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

شرب الماء

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

النظر

بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد