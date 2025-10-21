قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن قسم الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم ل إعارات المعلمين 2026 حتى  20 ديسمبر 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026  

وأكد قسم الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026  تتمثل في : 

  •  بطاقة التقديم للاعارة
     
  •  صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسى وأى شهادة مدونة في الطلب
     
  •  صورة بطاقة الرقم القومى سارية وصورة جواز السفر.
     
  •  صحيفة احوال الكترونية حديثة للمعلمين
  •  صورة طبق الأصل من اقرار القيام بالعمل أول مرة
  • صورة طبق الأصل من تقارير الكفاءة لاخر عامين
  • صورة طبق الأصل من قرار تغيير المسمى الوظيفي
  • شهادة صحية مستمدة من مستشفى حكومي
  •  صورة طبق الاصل من شهادة التجنيد
     
  •  3 صور شخصية

وعلى جانب اخر ، كان قد استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ختام جولته الميدانية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت؛ لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة الخدمات التعليمية، خاصة مع مرور شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد  2025 – 2026.

وخلال اللقاء، أعرب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بما لمسه من تعاون وثيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا خاصًا ضمن خططها لتطوير المناهج والمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم، موضحًا أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس والتعرف على احتياجاتها عن قرب.

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر يدفع بـ 240 ألف سلة غذائية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 55 إلى غزة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالى: نسعى لتحويل الجامعة الفرنسية لمؤسسة أكاديمية وبحثية متميزة

وزير الصحة

الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

