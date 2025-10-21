فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن قسم الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم ل إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026

وأكد قسم الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026 تتمثل في :

بطاقة التقديم للاعارة



صورة طبق الاصل من المؤهل الدراسى وأى شهادة مدونة في الطلب



صورة بطاقة الرقم القومى سارية وصورة جواز السفر.



صحيفة احوال الكترونية حديثة للمعلمين

صورة طبق الأصل من اقرار القيام بالعمل أول مرة

صورة طبق الأصل من تقارير الكفاءة لاخر عامين

صورة طبق الأصل من قرار تغيير المسمى الوظيفي

شهادة صحية مستمدة من مستشفى حكومي

صورة طبق الاصل من شهادة التجنيد



3 صور شخصية

وعلى جانب اخر ، كان قد استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ختام جولته الميدانية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت؛ لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة الخدمات التعليمية، خاصة مع مرور شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وخلال اللقاء، أعرب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بما لمسه من تعاون وثيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا خاصًا ضمن خططها لتطوير المناهج والمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم، موضحًا أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس والتعرف على احتياجاتها عن قرب.