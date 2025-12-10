قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حيل في جيميل لم تكن تعرفها

حيل في جيميل لم تكن تعرفها
حيل في جيميل لم تكن تعرفها
لمياء الياسين

لا يُعدّ Gmail مجرد أشهر بريد إلكتروني في العالم، بل هو البوابة الافتراضية للإنترنت. مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط، يُشكّل العمود الفقري للاتصالات للطلاب، والعاملين لحسابهم الخاص، والرؤساء التنفيذيين، والجمعيات الخيرية، والعائلات، وحتى الحكومات. ولكن المفارقة العجيبة هي: على الرغم من أن الجميع تقريبًا يستخدمه، إلا أن قلةً منهم تُحسن استخدامه.

ميزات التشغيل الآلي

على الجانب الآخر تشير الدراسات إلى أن 2% فقط من المستخدمين يستفيدون فعليًا من الأدوات المدمجة وميزات التشغيل الآلي في Gmail. 

أما النسبة المتبقية البالغة 98%، فهم عالقون في دوامة البريد الوارد، يكررون نفس الخطوات، يبحثون عن الرسالة المطلوبة، يغرقون في الرسائل الترويجية، يكتبون الردود نفسها مرارًا وتكرارًا.

إليك الحيل التسع لاستخدام جيميل ستُحسّن إنتاجيتك وتُوفّر لك ساعات ثمينة كل أسبوع. 

1. التراجع عن الإرسال يمكنك تفعيل خاصية التراجع عن الإرسال حتى تتمكن من استعادة البريد الإلكتروني لمدة تصل إلى 30 ثانية!

كيفية التمكين:

الإعدادات ← عرض جميع الإعدادات ← عام.
قم بتفعيل خيار "التراجع عن الإرسال".
اضبط الوقت على 30 ثانية (كحد أقصى).
 

2. حذف رسائل البريد الإلكتروني الترويجية دفعة واحدة في 10 ثوانٍ دون إعلانات ترويجية والقيام بذلك يدويًا يمكنك بدلا من ذلك استخدم علامة التبويب السرية في Gmail

انتقل إلى شريط بحث Gmail واكتب: label:unsubscribe
حدد خانة الاختيار العلوية لتحديد الكل.
انقر على "تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث".
انقر على حذف (وشاهد أكثر من 1000 رسالة بريد إلكتروني تختفي أمام عينيك).
نصيحة احترافية : افعل ذلك شهرياً. استخدم Unroll.me لإلغاء الاشتراك تلقائياً.


3.  العمل دون اتصال بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية أو عندما يكون اتصالك بالإنترنت ضعيفًا يمكنك 

النقر على الإعدادات ثم علامة التبويب "غير متصل".
انقر على "تمكين البريد الإلكتروني دون اتصال بالإنترنت".
اختر عدد الأيام التي تريد مزامنتها، على سبيل المثال 30 يومًا.
 

أما عن الإجراءات التي يمكن القيام بها دون اتصال بالإنترنت:

كتابة رسائل البريد الإلكتروني.
تصفح المواضيع القديمة.
الوصول إلى المرفقات (إذا كانت مُفعّلة).
يتم الإرسال تلقائيًا عند إعادة الاتصال.

بريد إلكتروني Gmail البوابة الافتراضية للإنترنت ميزات التشغيل الآلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حسين الشحات

25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

ترشيحاتنا

أحمد العمرى

رحلة الإنشاد تتواصل على مسرح الجمهورية

عمر كمال

عمر كمال يطرح أغنيتين من ألبومه الجديد "رهان كسبان"

احمد عزمى

أحمد عزمى يعبر عن سعادته بمشاركته في مسلسل ميد تيرم

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد