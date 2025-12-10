حيل في جيميل لم تكن تعرفها

لا يُعدّ Gmail مجرد أشهر بريد إلكتروني في العالم، بل هو البوابة الافتراضية للإنترنت. مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط، يُشكّل العمود الفقري للاتصالات للطلاب، والعاملين لحسابهم الخاص، والرؤساء التنفيذيين، والجمعيات الخيرية، والعائلات، وحتى الحكومات. ولكن المفارقة العجيبة هي: على الرغم من أن الجميع تقريبًا يستخدمه، إلا أن قلةً منهم تُحسن استخدامه.

ميزات التشغيل الآلي

على الجانب الآخر تشير الدراسات إلى أن 2% فقط من المستخدمين يستفيدون فعليًا من الأدوات المدمجة وميزات التشغيل الآلي في Gmail.

أما النسبة المتبقية البالغة 98%، فهم عالقون في دوامة البريد الوارد، يكررون نفس الخطوات، يبحثون عن الرسالة المطلوبة، يغرقون في الرسائل الترويجية، يكتبون الردود نفسها مرارًا وتكرارًا.

إليك الحيل التسع لاستخدام جيميل ستُحسّن إنتاجيتك وتُوفّر لك ساعات ثمينة كل أسبوع.

1. التراجع عن الإرسال يمكنك تفعيل خاصية التراجع عن الإرسال حتى تتمكن من استعادة البريد الإلكتروني لمدة تصل إلى 30 ثانية!

كيفية التمكين:

الإعدادات ← عرض جميع الإعدادات ← عام.

قم بتفعيل خيار "التراجع عن الإرسال".

اضبط الوقت على 30 ثانية (كحد أقصى).



2. حذف رسائل البريد الإلكتروني الترويجية دفعة واحدة في 10 ثوانٍ دون إعلانات ترويجية والقيام بذلك يدويًا يمكنك بدلا من ذلك استخدم علامة التبويب السرية في Gmail

انتقل إلى شريط بحث Gmail واكتب: label:unsubscribe

حدد خانة الاختيار العلوية لتحديد الكل.

انقر على "تحديد جميع المحادثات التي تطابق هذا البحث".

انقر على حذف (وشاهد أكثر من 1000 رسالة بريد إلكتروني تختفي أمام عينيك).

نصيحة احترافية : افعل ذلك شهرياً. استخدم Unroll.me لإلغاء الاشتراك تلقائياً.



3. العمل دون اتصال بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية أو عندما يكون اتصالك بالإنترنت ضعيفًا يمكنك

النقر على الإعدادات ثم علامة التبويب "غير متصل".

انقر على "تمكين البريد الإلكتروني دون اتصال بالإنترنت".

اختر عدد الأيام التي تريد مزامنتها، على سبيل المثال 30 يومًا.



أما عن الإجراءات التي يمكن القيام بها دون اتصال بالإنترنت:

كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

تصفح المواضيع القديمة.

الوصول إلى المرفقات (إذا كانت مُفعّلة).

يتم الإرسال تلقائيًا عند إعادة الاتصال.