قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب

قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، منح شهادات مشاركة تقديرية لطلاب الجامعة وطلاب الجامعات الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجامعة خلال يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، تقديرًا لتفاعلهم المتميز وحضورهم الفاعل في مختلف جلسات المؤتمر، ومشاركتهم الحيوية في ساحة الابتكار وفعاليات الهاكثون التي أقيمت على هامش المؤتمر بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره واعتزازه بشباب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الذين أثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسئولية، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الطلاب على حضور الجلسات العلمية والمناقشات التفاعلية يعكس وعيهم العميق بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لمستقبل التنمية في مصر والعالم.

وقال د.محمد سامي عبد الصادق أن الشباب، متى وجد الفرصة والبيئة المناسبة، لا يتردد في المشاركة والإبداع، ونحن في جامعة القاهرة نؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة التي تمثل طاقة الأمل لمستقبل أفضل، لافتا إلى أن ما قدمه طلاب جامعة القاهرة خلال المؤتمر من أفكار ومشروعات يعكس الصورة الحقيقية للشباب المصري الواعي والمبدع، الذي يشارك بفعالية في صياغة المستقبل بالعلم والعمل.

واكد د.عبد الصادق أن الجامعة ستواصل دعم طلابها وتمكينهم من خلال برامج الابتكار وريادة الأعمال، ومشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تنفيذًا لاستراتيجيتها في بناء جيل من المبدعين القادرين على المنافسة عالميًا والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.