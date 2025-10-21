حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

أكد الفنان حسين فهمي خلال مشاركته في حلقة النقاش «سينما من أجل عالم أفضل» على أهمية الدور الإنساني الذي تلعبه الأعمال الدرامية والسينمائية في كشف معاناة الشعوب، مؤكدًا أن «مهمة الفن الحقيقي هي إظهار الحقيقة».



وأعرب خلال حديثه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن إعجابه بالفيلم الإنساني الذي عُرض في بداية الجلسة، والذي تناول معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أنه كان «فيلمًا مؤثرًا يحمل رسالة صادقة تعبّر عن الألم والأمل في آن واحد»، ووجّه الشكر إلى جميع القائمين على إنتاجه.



واستعاد النجم الكبير جانبًا من تجربته الإنسانية، قائلاً: «كنت سفيرًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وكذلك الفنانة يسرا، واستُدعيت وقت الهجوم الإسرائيلي على مدينة قانا جنوبي لبنان، ورفضت حينها أن أُعرّف كسفير نوايا حسنة في وقت لم تكن فيه نوايا حسنة على الإطلاق».



وأضاف حسين فهمي: «في فترة ما لم أقبل أن يُقال عني سفير نوايا حسنة في ظروف ليست بها أي نوايا حسنة، وقدّمت استقالتي للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان».



وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النجمة يسرا، وحمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر، وتأثر كل من حسين فهمي ويسرا خلال عرض الفيلم، حيث لم يتمكنا من حبس دموعهما أمام المشاهد التي جسدت حجم الإصابات والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خصوصًا الأطفال والنساء، وما يعيشونه من فقد وألم.



يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يُعد أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال السينما، ودعم الأصوات السينمائية الجديدة في العالم العربي عبر منصة سيني جونة.



