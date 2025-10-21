رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا إلغاء إقامة مباراة برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية، والتي كان من المقرر أن تُقام يوم 20 ديسمبر المقبل ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، بعد تصاعد الاعتراضات داخل الأوساط الرياضية الإسبانية.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن القرار جاء بعد التشاور مع الجهة المنظمة، نظرًا لـ"الوضع غير المستقر وردود الفعل الغاضبة في إسبانيا"، مشيرةً إلى أن المشروع كان يهدف إلى تعزيز الانتشار العالمي لكرة القدم الإسبانية، لكنه واجه معارضة من عدة أندية واتحادات.

وأكدت الرابطة التزامها بمواصلة جهودها لتطوير الليجا والتوسع عالميًا، معربة عن أسفها لإلغاء الحدث الذي كان من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المسابقة وزيادة موارد الأندية الإسبانية.