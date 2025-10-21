دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد المقامة على ملعب “الإمارات” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
سيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بنسبة 55% وسدد 8 تسديدات منها 2 على المرمى.
في المقابل، لم يسدد أتلتيكو مدريد أي كرة بين القائمين والعارضة، حيث ظهر التحفظ الدفاعي أمام الفريق الإنجليزي.
وبدأ آرسنال اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
الدفاع: يورين تمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ، لويس سكيلي
الوسط: ديكلان رايس، مارتن زومبيمندي، إيزي
الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس
تشكيل أتليتكو مدريد:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: ماركوس لورينتي ، روبن لو نورماند، راؤول خيمينيز، هانكو
الوسط: جوليانو سيميوني، كوكي، باريوس
الهجوم: جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس، سورلوث