قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا حتى لايتم فسخ التعاقد
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثه مسن متفحمة داخل مسكنه بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة متفحمة
العثور على جثة متفحمة

عثر عدد من الأهالى  على جثة مسن فى العقد السابعة من عمره ،بعزبة الدق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية،متفحمة داخل مسكنه.

تلقت  مديرية امن الدقهلية، اخطارا من  مأمور مركز شرطة شربين من بعض اهالي قرية عزبة الدق بالعثور على مسن فى حالة تفحم داخل مسكنه.

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة شربين  الى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى"فريد جابر كبشة، 70 عاما، مقيم ذات القرية، في حالة تفحم تام للجثة نتيجة اشعال النيران به ووجود آثار احتراق داخل مسكنه.

نم  ايداعه الجثة بمستشفى شربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث مع الاشتباه بوجود شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

الدقهلية العثور على جثة متفحمة تفحم جثة مسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

ترشيحاتنا

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

المتهمين

ضبط 61 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

العثور على جثة متفحمة

العثور على جثه مسن متفحمة داخل مسكنه بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
انشاء موقف

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

المزيد