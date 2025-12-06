العثور على جثه مسن متفحمة داخل مسكنه بإحدى قرى الدقهلية

عثر عدد من الأهالى على جثة مسن فى العقد السابعة من عمره ،بعزبة الدق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية،متفحمة داخل مسكنه.

تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شربين من بعض اهالي قرية عزبة الدق بالعثور على مسن فى حالة تفحم داخل مسكنه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى"فريد جابر كبشة، 70 عاما، مقيم ذات القرية، في حالة تفحم تام للجثة نتيجة اشعال النيران به ووجود آثار احتراق داخل مسكنه.

نم ايداعه الجثة بمستشفى شربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث مع الاشتباه بوجود شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.