إعادة مباراة بيراميدز والأهلي مواليد 2007 | مصدر يجيب

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 التي تم إلغاؤها بقرار الحكم عدي إبراهيم والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.





قال المصدر ذاته أن مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 التي أقيمت فى إطار منافسات دوري الجمهورية يمكن إعادتها مرة أخري.





أضاف: إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين في نادي بيراميدز لم يتجاوز ضد طاقم الحكام بقيادة عدي ابراهيم حكم الساحة وأن الحام قام بطرد إسلام شكري بعد اعتراضه علي ضربة الجزاء وإسلام قاله أنا موافق اخرج برا الملعب بس طلع الناس بتاعت الأهلي هي كمان لأنها مش في الاسكور.





واستطرد المصدر: طاقم التحكيم استدعي إداري النادي الأهلي وإداري بيراميدز وطلب منهم إخلاء الملعب تمامًا من أي شخص غير موجود بالإسكور ولكن ممثل النادي الأهلي رفض عشان كدا الحكم خد الطقم المساعد وتم إلغاء المباراة.





أشار إلي أن إعادة مباراة الأهلي وبيراميدز واردة شريطة كتبابة عدى ابراهيم حكم اللقاء في تقريره ما حدث وما استند إليه في قرار إلغاء اللقاء.





شدد على أن إعادة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 يأتي استنادا إلي تواجد أفراد تابعين للنادي الأهلي فى الملعب دون التواجد في الإسكور ورفضهم الإنصياع لـ قرار الحكم عدي ابراهيم.





وقرر عدي ابراهيم حكم مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 التي أقيمت في بطولة الجمهورية مواليد 2007 أمس الإثنين، إلغاء اللقاء.





جاء سبب قرار إلغاء الحكم مباراة الأهلي وبيراميدز نظرا لاعتراض فريق بيراميدز على احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي مواليد 2007.





كما أن قرار حكم لقاء الأهلي وبيراميدز جاء نظرا لقيامه بطرد رئيس قطاع الناشئين لفريق بيراميدز ولم يستجيب للقرار ورفض الخروج من الملعب اعتراضا على قراراته التحكيمية.



