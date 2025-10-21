مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ويجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع:ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز.

الوسط: جوسكو جفارديول، نيكو، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ويحمل اللقاء أهمية مضاعفة لكل طرف، إذ يسعى مانشستر سيتي للعودة بقوة إلى صدارة مجموعته بعد بداية متذبذبة، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يمر فياريال بمرحلة صعبة، مكتفيًا بنقطة وحيدة تضعه في المركز الـ26 على سلم الترتيب الأوروبي، ما يجعل الفوز أمرًا لا مفر منه إذا أراد البقاء في المنافسة.

ورغم تفوقه المحلي واحتلاله وصافة جدول الدوري الإنجليزي خلف أرسنال، إلا أن مانشستر سيتي يعاني خارج الديار أمام الأندية الإسبانية، فقد فشل في تحقيق الفوز سوى أربع مرات فقط من أصل 18 مواجهة أوروبية أقيمت على الأراضي الإسبانية، وكان آخر انتصار له هناك على حساب إشبيلية برباعية نظيفة في 2022، باقي المواجهات شهدت 9 خسائر و5 تعادلات، ما يعكس صعوبة المهمة المنتظرة الليلة.