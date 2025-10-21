3 أزمات تضرب منتخب مصر الثاني قبل المشاركة بـ كأس العرب| تفاصيل

كشف حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني عن حقيقة الأزمات التي يواجهها الفراعنة خلال مدّة الاستعداد لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر القادم.3 أسباب وراء أزمة منتخب مصر الثاني بـ كأس العرب

قال حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني عبر تصريحات تليفزيونية : طبعا عندي مشاكـل كتير جدا أولا أنا تجمعي الأخير يوم 25 - 11 القادم لإني هـلعب أول مباراة يوم 2 - 12 في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.



وتابع طولان: تخيل أن النادي الأهلي وبيراميدز عندهم مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيًا يوم 28 أو 29 أو 30 نوفمبر المقبل يعنى قبل أول مباراة لـ المنتخب بيومين تلاتة وساعتها مفروض أنا هكون في المعسكر.



أضاف حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني: ثانيا : لجنة المسابقات العظيمة في اتحاد الكرة بتاعتنا اللى واخده البرنامَج بتاعى كامل وموافقة عليه عاملين لـ فريق بيراميدز مباراتين في الدورى العام في أثناء بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري يوم 3-12 ويوم 6-12 وأنا مقدم الورق بتاعى قبل ما يعملوا الاجتماع وموافقين عليه وفي الآخر يحطوا المباريات دي وأنا معايا لاعبين كتير من فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.



واستطرد طولان: المشكلة الثالثة أنا هلعب 3 مباريات فى المجموعات يوم 2 و 6 و9 في شهر ديسمبر القادم ومفروض هنصعد إن شاء الله وهنلعب يوم 12 في الدور اللي بعد كدا وبيراميدز هيكون عنده مباراة في قطر فى كأس الإنتركونتيننتال يوم 13 ولو كسب يلعب يوم 17 ديسمبر القادم.