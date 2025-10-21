قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
رياضة

3 أزمات تضرب منتخب مصر الثاني قبل المشاركة بـ كأس العرب| تفاصيل

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
يسري غازي

كشف حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني عن حقيقة الأزمات التي يواجهها الفراعنة خلال مدّة الاستعداد لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر القادم.3 أسباب وراء أزمة منتخب مصر الثاني بـ كأس العرب

قال حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني عبر تصريحات تليفزيونية : طبعا عندي مشاكـل كتير جدا أولا أنا تجمعي الأخير يوم 25 - 11 القادم لإني هـلعب أول مباراة يوم 2 - 12 في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

وتابع طولان: تخيل أن النادي الأهلي وبيراميدز عندهم مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيًا يوم 28 أو 29 أو 30 نوفمبر المقبل يعنى قبل أول مباراة لـ المنتخب بيومين تلاتة وساعتها مفروض أنا هكون في المعسكر.

أضاف حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني: ثانيا : لجنة المسابقات العظيمة في اتحاد الكرة بتاعتنا اللى واخده البرنامَج بتاعى كامل وموافقة عليه عاملين لـ فريق بيراميدز مباراتين في الدورى العام في أثناء بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري يوم 3-12 ويوم 6-12 وأنا مقدم الورق بتاعى قبل ما يعملوا الاجتماع وموافقين عليه وفي الآخر يحطوا المباريات دي وأنا معايا لاعبين كتير من فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

واستطرد طولان: المشكلة الثالثة أنا هلعب 3 مباريات فى المجموعات يوم 2 و 6 و9 في شهر ديسمبر القادم ومفروض هنصعد إن شاء الله وهنلعب يوم 12 في الدور اللي بعد كدا وبيراميدز هيكون عنده مباراة في قطر فى كأس الإنتركونتيننتال يوم 13 ولو كسب يلعب يوم 17 ديسمبر القادم.

منتخب مصر حلمى طولان كأس العرب الأهلي بيراميدز

