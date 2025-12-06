قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
كيفية حجز قطعة أرض من وزارة الإسكان.. اعرف التفاصيل

حجز قطعة أراض من الإسكان
حجز قطعة أراض من الإسكان
محمد غالي

كيفية حجز قطعة أرض من الإسكان.. يشكل حجز قطع الأراضي الاستثمارية المطروحة من وزارة الإسكان ، أولوية لقطاع واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد إعلان جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، عن طرح فرص استثمارية جديدة للتخصيص الفوري خلال شهر ديسمبر الجاري.

طرح قطع أراض بنظام التخصيص الفوري من وزارة الإسكان


يتم طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، ضمن خطة الدولة لدعم التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة.

طرح الأراضي الاستثمارية من وزارة الإسكان

يأتي هذا الطرح تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان شريف الشربيني بزيادة الفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومتوازنة.

تفاصيل الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان

وأوضح المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الطرح يشمل أنشطة تجارية وتجارية إدارية تلبي احتياجات التوسع المتسارع بالمدينة، مشيرا إلى أن باب التقديم متاح من 1 إلى 15 ديسمبر عبر بوابة خدمات المستثمرين.

وأشار إلى أن الطرح يتضمن قطعتي أرض هما قطعة رقم 31 بمنطقة المحور الخدمي على مساحة 4280 متر مربع، بنشاط تجاري إداري وبسعر 21580 جنيه للمتر.

قطعة رقم 54 بمحور خدمات آر فور على مساحة 3082 متر مربع بسعر 31980 جنيه للمتر وبنشاط تجاري إداري.

وتخضع القطعتان لضوابط بنائية تشمل نسبة بنائية لا تتجاوز 30% في القطعة الأولى وارتفاع مبان بحد أقصى أرضي وثلاثة أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المعتمدة من الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة.

اليات السداد حجز قطعة ارض الاسكان

يتم سداد 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم سداد 10% مسبقا وتلتزم الشركة بسداد 15% خلال شهر من تاريخ إخطارها بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ أولها بعد ستة أشهر من موعد سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري زائد 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

شروط الطرح والاشتراطات

أوضحت المهندسة سارة جابر معاون رئيس الجهاز أن أي خطوط مرافق أو كابلات كهرباء داخل الأرض يتم نقلها على نفقة المخصص له، وأن المساحات قابلة للزيادة أو النقص وفقا لما يتم تسليمه فعليا.

 كما يشترط توفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود الأرض وفق كود الجراجات المصري.

